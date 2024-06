Idosa de 66 anos cai nos trilhos do metrô na estação 110 Sul

Uma idosa de 66 anos caiu nos trilhos do metrô da estação 110 Sul no início da tarde dessa segunda-feira (24/6). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) teve de ser acionado para auxiliar no atendimento, que foi realizado pelo Corpo de Segurança Operacional do Metrô. No momento da prestação de socorro, o sistema ficou paralisado para retirada da usuária da via. Apesar do susto, a senhora, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada consciente e orientada ao Hospital de Base.

Em nota, a assessoria do Metrô informou que foi realizado atendimento imediato à usuária pelos empregados da operação que estavam presentes no local e, posteriormente, pelo Corpo de Segurança Operacional, que realizou a avaliação, imobilização e encaminhamento hospitalar. Segundo as informações, a idosa estava consciente e orientada durante o trajeto ao hospital, onde ficou aos cuidados do setor de politraumatismo.

O sistema ficou paralisado para retirada da usuária da via, tendo em seguida a retomada da prestação de serviço em via singela e posteriormente normalização integral da circulação de trens.