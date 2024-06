Idoso é resgatado de capotamento após batida na 909 Norte

O idoso foi retirado do veículo em segurança e transportado para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) - (crédito: CBMDF )

Na manhã desta terça-feira (25/6), um idoso de 70 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) de dentro de um carro que capotou na W5, na altura da quadra 909 Norte. O veículo, modelo Renault Kwid, havia colidido contra outro carro, um VW Jetta, conduzido por um homem de 22 anos. A dinâmica do acidente não foi revelada.

Segundo informações dos bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 10h20 desta manhã. O idoso foi retirado do veículo em segurança e transportado para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB), com escoriações pelo corpo, mas consciente e orientado. O condutor do outro veículo, por sua vez, não se feriu e não precisou ser encaminhado ao hospital.

A via foi totalmente interditada para atendimento da ocorrência e a Polícia Militar (PMDF) foi acionada para monitorar o local.