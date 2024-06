BR-070 é interditada após veículo bater em poste e capotar

Por volta das 7h15 da manhã desta terça-feira (25/6), um veículo perdeu o controle, bateu em um poste e capotou na BR-070, próximo à Polícia Rodoviária Federal, sentido Águas Lindas do Goiás. A dinâmica do acidente não foi revelada.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a condutora, de 32 anos, foi levada ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC) com lesão no punho esquerdo e escoriações no rosto. Ela estava consciente e orientada.

A via foi totalmente interditada para o atendimento da ocorrência. A PRF foi acionada e permaneceu no local.