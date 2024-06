PPCUB: Ibaneis veta camping e hotéis e motéis nas quadras 700 e 900

Nesta terça-feira (25/6), o governador Ibaneis Rocha (MDB) vetou algumas emendas aprovadas no Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico (PPCUB) pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) na semana passada.



Os pontos vetados são alojamentos nas quadras 700 e 900 das asas Sul e Norte, incluindo motéis, e também a de alojamentos no Parque dos Pássaros, afastando a possibilidade de construção de um camping no local.



Segundo o GDF, as medidas foram tomadas após reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e novos pontos do texto poderão ser vetados após análise final dos técnicos da pasta.



Além das emendas já citadas, o governador também determinou o veto da permissão de comércio e prestação de serviços no Setor de Embaixadas e a a alteração nos lotes da W3 Sul.



Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), além dos vetos já anunciados pelo governador, outros poderão ser definidos após a análise final do texto aprovado pela Câmara Legislativa do DF.



O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB) foi aprovado em 19 de junho pela Câmara Legislativa (CLDF) e abrange as regiões administrativas do Plano Piloto, Cruzeiro, Candangolândia e Sudoeste/Octogonal/Setor de Indústrias Gráficas (SIG), incluindo o Parque Nacional de Brasília e o espelho d’água do Lago Paranoá.



Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), Ibaneis diz que o projeto do PPCub foi discutido por toda a sociedade e estudado e aprovado após várias reuniões e debates. “Entendemos que existem pontos controversos no Plano e decidimos vetá-los, como a permissão para a construção de um camping no fim do Eixão Sul e de motéis nas quadras 700/900 Sul e Norte. Eles poderiam atrapalhar o projeto como um todo”, diz a publicação.



O governador conclui o post reiterando que intervenções serão pensadas, considerando as necessidades da população e que outros vetos podem ocorrer após a análise detalhada dos técnicos da Seduh.



Audiência

Na manhã desta terça-feira (25/6), uma audiência pública no Senado Federal debateu alguns dos pontos polêmicos da proposta, entre elas os que foram vetados pelo governador. Um representante da Seduh compareceu ao encontro para esclarecer para parlamentares e especialistas as intenções do governo com as medidas. A emenda que destina áreas verdes parceladas até 1979 para a Terracap não teve veto anunciado pelo GDF. Especialistas dizem que a emenda dá super poderes para o governo, que poderá autorizar loteamento dessas áreas por meio de decreto do governador, sem passar pela CLDF.