Suspeito de roubo e dono de bar em Sobradinho são presos pela PCDF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite desta terça-feira (25/6), um homem suspeito de roubo e outro suspeito de praticar tráfico de drogas, em Sobradinho.

Na ocasião, policiais do 13º Batalhão ouviram, via rede rádio, que um homem armado com faca teria roubado várias pessoas na rua e seguido rumo à Vila DNOCS. Com as características do autor, os policiais intensificaram o patrulhamento e visualizaram o suspeito na Quadra 3 da Vila.

Com o indivíduo, os policiais encontraram a mochila de uma das vítimas, um chip e uma capa de celular, documentos e cartões com nomes de outras vítimas, além de algumas porções de crack. Os celulares que haviam sido roubados não foram localizados com o suspeito, que informou já ter se desfeito dos objetos. Ele, então, indicou o local onde teria trocado por drogas.

Os policiais identificaram que o lugar era um bar. O proprietário foi interrogado e negou ter comprado ou trocado drogas pelo aparelho celular.

Durante busca no estabelecimento, os policiais localizaram drogas embaladas prontas para revenda — sendo 203 porções de crack, um tablete de maconha, uma balança de precisão e uma embalagem com dinheiro trocado. Neste momento, o dono do bar afirmou ter trocado drogas pelo aparelho, porém disse já ter se desfeito do mesmo.

O autor do roubo e o dono do bar foram conduzidos à 13ª Delegacia de Polícia para providências.