Homem com extensa ficha criminal por roubo é preso no Setor Comercial Sul

Suspeito com nove passagens por roubo foi detido após novo crime no Setor Comercial Sul - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Uma ação policial ocorrida no Setor Comercial Sul, na madrugada desta quarta-feira (26/6), resultou na prisão de um indivíduo envolvido em um roubo com violência.

Por volta da meia-noite, uma mulher de 27 anos, relatou à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que havia sido assaltada por um homem que estava catando latas e, subitamente, se aproximou com uma faca, anunciando o assalto. A vítima reagiu, entrando em luta corporal com o criminoso, que chegou a cair no chão e machucar o joelho. O assaltante, então, fugiu levando o celular da vítima.

A Polícia informou, via rádio, as características detalhadas do suspeito, e a equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP21) iniciou um patrulhamento nas proximidades.

Próximo à quadra 1 do Setor Comercial Sul, os policiais abordaram um homem com passos acelerados e visivelmente nervoso. Embora o celular não tenha sido encontrado na posse dele, as características coincidiam com as descritas pela vítima. Além disso, ela mencionou que o assaltante havia caído de joelhos após o roubo, e o abordado apresentava marcas nos joelhos.

A equipe conduziu o suspeito até a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), para que a vítima pudesse reconhecê-lo formalmente. Com base em sua descrição detalhada, o homem de 36 anos, com nove passagens por crimes como roubo a transeunte, furto e furto em comércio, foi identificado como o autor do roubo e foi preso em flagrante.