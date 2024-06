Advogados do DF são alvo de operação contra fraude em precatórios

Advogados do Distrito Federal estão sob investigação da Polícia Federal (PF) por suspeita fraudarem precatórios. Nesta quarta-feira (26/6), os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão no escritório e nas residências dos envolvidos.



A PF os colocou os investigados na mira, este mês, depois da prisão de outros dois supostos cúmplices deles no delito. A dupla brasiliense foi detida após denúncia da Caixa Econômica Federal. Os funcionários da instituição detectaram irregularidades quando efetuavam o levantamento de um precatório judicial no valor de R$ 57 milhões.

Com a prisão dos advogados, segundo a PF, outros supostos envolvidos no desvio foram identificados. De acordo com os policiais, os suspeitos utilizavam documentação falsa para realizar operações com precatórios judiciais junto à Caixa.



Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado contra o banco, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento ilegal e associação criminosa.