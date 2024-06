Faixa de pedestre será patrimônio cultural e imaterial do Distrito Federal 

Cláudio Abrantes, secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, anuncia que faixa de pedestre será patrimônio cultural do DF - (crédito: DA Press/Ed Alves )

A faixa de pedestres da cidade, que é um símbolo de respeito ao trânsito na capital federal, vai se tornar patrimônio cultural e imaterial do Distrito Federal.. O anúncio foi feito pelo secretário de Cultura e Economia Criativa (Secec), Cláudio Abrantes, em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quarta-feira (26/6).

Na conversa com os jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Sibele Negromonte, ele disse que o processo junto ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do DF (Condepac-DF), órgão vinculado à Secec, já foi concluído. Na próxima reunião do grupo, prevista para a próxima semana, ocorrerá a declaração da faixa de pedestre como patrimônio cultural e imaterial do DF.



“Além do reconhecimento, isso impõe ao Estado um plano de salvaguarda, uma série de ações com vistas a preservar esse jeito que realmente é cultural do brasiliense. Por onde a gente vai, a gente sempre está respeitando a faixa ou pedindo para passar na faixa”, observou o secretário.



Abrantes recordou que o hábito de respeito a essa sinalização começou com uma campanha do Correio Braziliense, lançada em 1996, pedindo paz no trânsito. “Eu duvido que tenha alguma cidade com tanta relação com a faixa de pedestre quanto Brasília, inclusive para cobrança. As pessoas cobram faixa de pedestre perto de casa, perto da escola”, afirmou Cláudio.



O secretário adiantou que a ideia é chamar a comunidade para celebrar a novidade, assim que o reconhecimento for publicado no Diário Oficial (DODF), o que, segundo ele, não deve demorar. Confira a entrevista completa: