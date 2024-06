Dois feridos da queda de helicóptero chegam aos Hospital de Base

Helicóptero chegou ao Hospital de Base com dois feridos do acidente - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Duas vítimas da queda de um helicóptero, ocorrida nesta quinta-feira (27/6), em Goiás, foram transportadas pelo Corpo de Bombeiro Militar de Goiás (CBGO) ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). O acidente ocorreu na Lagoa da Jacuba, na município de Água Fria de Goiás, a cerca de 141 km de Brasília. De acordo com a corporação, três pessoas ficaram feridas e não houve mortes.

O Correio apurou que os dois feridos — trazidos à capital federal pelo helicóptero do CBGO — são o sócio da produtora de eventos, R2, Ricardo Emediato, de 38 anos, e o piloto, Airton Vargas, 66. Uma terceira vítima do acidente aéreo, Lucas Batista Bezerra, 32, ainda não deu entrada no instituto. Ele é empresário do DJ Baskar. Segundo um amigo do piloto, os três estavam indo ver um lote em Goiás.

Os feridos estão no setor de trauma, sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar do HBDF, segundo informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF).