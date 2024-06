Primeiro arraiá do Zoo de Brasília terá quadrilha e comidas típicas

Para assegurar o bem-estar dos animais, todas as atividades do arraiá serão realizadas em uma área separada, distante dos recintos dos animais - (crédito: Andre Sousa Borges/DivulgaçãoZoo)

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília realizará, nos dias 5, 6 e 7 de julho, das 10h às 16h, o seu primeiro arraiá. A celebração terá comidas típicas e apresentação de quadrilha em um ambiente privilegiado dentro do zoológico, para garantir o conforto dos animais residentes.

Durante o evento, os visitantes poderão experimentar uma variedade de pratos típicos e assistir às apresentações de enredo. "Estamos muito felizes em anunciar a primeira festa julina do Zoo. É uma oportunidade única para unir a tradição das festas juninas com a magia da vida selvagem. Estamos muito animados em proporcionar essa experiência inesquecível para nossos visitantes, promovendo cultura, diversão e conscientização ambiental em um só evento”, comentou o diretor-presidente do zoológico, Wallison Couto.

Bem-estar animal

Para assegurar o bem-estar dos animais, todas as atividades do arraiá serão realizadas em uma área separada, distante dos recintos dos animais. Isso garante, tanto aos visitantes quanto aos residentes do Zoo, uma festa com segurança e conforto.

Durante os três dias, a Fundação também oferecerá ao público a oportunidade de ver de perto enriquecimentos ambientais com temáticas inspiradas no arraiá. Essas iniciativas visam estimular os instintos naturais dos animais, enquanto educam e informam o público presente.

O evento é uma chance de celebrar a cultura e contribuir de forma consciente para a conservação da vida selvagem, promovendo diversão e práticas responsáveis para o público.