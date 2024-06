Ibaneis recebe documento com propostas de políticas públicas para mulheres

Representantes do Sebrae no DF entregaram ao governador uma lista com 51 medidas debatidas no evento Movimente — Mulheres Criativas Quebrando Barreiras - (crédito: Reprodução: Sebrae/DF)

Em cerimônia no Palácio do Buriti, na manhã desta sexta-feira (28/6), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), recebeu um documento oficial com 51 propostas de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino e da paridade de gênero na capital federal. As medidas foram debatidas por especialistas, empresários, magistrados, acadêmicos e representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, no âmbito do evento Movimente — Mulheres Criativas Quebrando Barreiras. A 1ª edição do encontro foi promovida pelo Sebrae no DF de 29 de fevereiro a 1 de março.

Ao todo, 97 pessoas colaboraram na definição dessa agenda, categorizada em 11 eixos temáticos. O intuito do documento é oferecer propostas para estimular o empreendedorismo feminino como solução para a independência financeira, ascensão social, redução das desigualdades de gênero e promoção de oportunidades para as mulheres do DF e, potencialmente, de todo o Brasil.

Ao receber o documento, Ibaneis considerou que “somente apoiando os empresários e empresárias que o Distrito Federal terá liberdade econômica ”, e que está “trabalhando dentro de uma orientação muito firme para que Brasília se torne, realmente, a primeira cidade mais empreendedora do Brasil”, declarou.

“Quem gera emprego é o empresário. O governo gera 'cabide' de emprego, então nós temos que trabalhar exatamente facilitando a vida do empresariado”, defendeu o governador que, em seguida, prometeu pautar a Secretaria de Governo com a agenda proposta pelas integrantes do Movimente.

“Espero ainda hoje me reunir com o secretário de Governo José Humberto para trabalhar um decreto recepcionando essas medidas, para que elas possam ser aplicadas no âmbito do Distrito Federal”, afirmou.

Para a superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha, “é necessário que sejam tomadas medidas para efetivar as políticas públicas direcionadas às mulheres”, por isso, as 51 propostas estabelecidas por intermédio do Movimente, abordam “desde a questão da saúde da mulher, da segurança, até a melhoria do ambiente de negócios, visando o fortalecimento do empreendedorismo feminino de uma forma geral.”