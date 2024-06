Planaltina registra 7,3ºC, menor temperatura do ano; tempo seco permanece

Nas últimas semanas, o Distrito Federal tem batido recordes constantes de baixas temperaturas. Nesta sexta-feira (28/6), não foi diferente. A estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, registrou 7,3ºC, a menor temperatura do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Não tem jeito... é hora de tirar o mofo dos casacos e sair de casa preparado.

Apesar do frio, a manhã será ensolarada e com poucas nuvens, tendência que se mantém no restante do dia. Devido à pouca nebulosidade, o aquecimento chega com rapidez e, a partir das 10h, já é possível dispensar as roupas de frio. Durante a tarde, a umidade relativa do ar abaixa, chegando à mínima de 25%, colocando o DF sob alerta amarelo, que indica perigo potencial neste tempo seco.

Para os próximos dias, não são esperadas grandes mudanças, então, o fim de semana deve ser de frio nas manhãs e madrugadas e calor durante a tarde, conforme informou o meteorologista do Inmet, Heráclio Alves. A temperatura máxima deve chegar aos 30ºC no DF, enquanto a umidade terá máxima de 90%, porém. No Plano Piloto, os termômetros registraram mínima de 12ºC e a máxima deve bater os 28ºC; a umidade fica entre 30% e 70%. 'Sextou'!

Cuidados

Devido à baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; umidecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves. Ter atenção ao manuseio de fogo também é fundamental, para evitar incêndios e queimadas.