Buraco do Tatu será interditado para manutenção a partir de domingo (30/6)

O Buraco do Tatu, passagem que liga o Eixo Rodoviário Sul ao Eixo Rodoviário Norte, será interditado para recuperação de pavimento a partir das 18h deste domingo (30/6). O Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) vai aproveitar o período de férias escolares para realizar as obras de manutenção. A passagem será liberada somente no dia 31 de julho.

O pavimento original desse trecho, que é da época da construção de Brasília, está degradado. Após 60 anos de uso, já cumpriu sua vida útil e, por isso, necessita de manutenção. O DER-DF escolheu o mês de julho em função das férias escolares, uma vez que o trânsito normalmente fica mais tranquilo nesse período do ano.

Em relação aos motoristas que trafegam pela região, o DER-DF esclarece que poderão optar por rotas alternativas, durante o mês de julho. Para quem vai no sentido Norte-Sul, há três opções:

Contornar pela plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, passando em frente ao Conjunto Nacional de Brasília e ao Conic;

Passar pela plataforma inferior da Rodoviária;

Passar pelo Setor Hoteleiro Norte e Sul.

Já para quem vem no sentido Sul-Norte, a melhor opção é contornar pela plataforma inferior da Rodoviária de Brasília.

Quanto aos frequentadores do Eixão do Lazer, que fica aberto aos cidadãos e fechado aos veículos, das 6h às 18h, aos domingos e feriados nacionais, terão que optar por caminhar pelo Eixo Rodoviário Sul ou pelo Eixo Rodoviário Norte.

*Com informações do DER

