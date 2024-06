Suspeitos são presos em operação para combater tráfico de drogas no DF

Com foco em desarticular uma rede de tráfico que comercializava GHB (ácido gama-hidroxibutírico), popularmente chamado de “G” ou “droga do amor”, e cocaína, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), realizou a Operação Dealers, na manhã desta sexta-feira (28/6). Quatro mandados de busca e apreensão, autorizados pela 2ª Vara de Entorpecentes de Brasília, foram cumpridos nas regiões de Samambaia, Santa Maria, Guará e Águas Claras. Mais de 50 policiais estiveram envolvidos na operação.

A busca tinha como alvo quatro suspeitos com idades entre 25 e 45 anos. Desses, apenas um tinha antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas, segundo a PCDF. A corporação informou que, durante a operação, foram encontrados diversos tipos de drogas, incluindo ketamina, maconha, metanfetamina, cocaína e dinheiro em espécie, além de equipamentos característicos de atividades ilícitas, como balanças de precisão e invólucros plásticos para acondicionamento de drogas.

O GHB é um depressor do sistema nervoso central que, em doses controladas, é usado em contextos médicos, mas é amplamente abusado por seus efeitos eufóricos e sedativos, sendo também associado a crimes como o “Boa Noite Cinderela”.

Os suspeitos detidos serão indiciados por tráfico de drogas. Se condenados, podem cumprir penas de até 15 anos de reclusão.