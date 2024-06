Três suspeitos de tráfico de drogas são presos no Gama nesta sexta

Para desarticular um ponto de venda de drogas no Setor Sul do Gama, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 14ª DP, deflagrou mais uma fase da Operação Narke, na manhã desta sexta-feira (28/6). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e três suspeitos foram detidos. Durante as buscas, foram encontradas quantidades expressivas de diversos tipos de drogas, incluindo cocaína, crack, Rohypnol e lança-perfume. Além disso, balanças de precisão e dinheiro em espécie foram apreendidos.

De acordo com a PCDF, as quadras 11, 13, 15 e 17 do Setor Sul do Gama eram monitoradas pela corporação há algum tempo, por conta da alta incidência de tráfico de drogas na região. Assim como o local, os suspeitos também já vinham sendo investigados.

Com os mandados de busca e apreensão, as equipes da 14ª DP adentraram nas residências dos investigados, localizadas nas quadras 15 e 11. Os três detidos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

*Com informações da PCDF



