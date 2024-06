Acidente envolvendo dois carros no Lago Sul deixa uma pessoa ferida

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos ocorreu na tarde desta sexta-feira (28/6) na Estrada Parque Dom Bosco (EPDB), sentido Ponte JK, na altura da QI 25, região do Lago Sul. Com a força do impacto, o carro modelo Jeep Compass foi parar no canteiro central da avenida e um Honda HR-V, que tombou, ficou na faixa de desaceleração do retorno.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), prestou os primeiros socorros e chegando ao local, as equipes se depararam com um jovem de 24 anos que dirigia o Jeep Compass. Ele foi avaliado pelos socorristas e não houve necessidade de transporte para ambiente hospitalar. Uma mulher de 33 anos, condutora do Honda HR-V, apresentava dores nas costas e suspeita de fratura no braço esquerdo.Ela foi transportada consciente e orientada para o Hospital Brasília.



Uma faixa de rolamento precisou ser interditada para o atendimento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.