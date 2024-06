AGU desiste de recorrer e 1ª trans das Forças Armadas será reintegrada

A militar Maria Luiza da Silva, 63 anos, ganhou o direito à reintegração à Força Aérea Brasileira (FAB) e a consequente aposentadoria após a Advocacia-Geral da União (AGU) decidir não recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assegurou a possibilidade dela se aposentar no último posto da carreira militar no quadro de praças, o de suboficial. Maria Luiza foi afastada compulsoriamente para a reserva da FAB em 2000, após passar por cirurgia de redesignação sexual.

O processo judicial de Maria Luiza tramitou na Justiça por 20 anos e o fim do caso é visto como um marco histórico. "A formalização da manifestação de desinteresse recursal da União no caso Maria Luiza é o marco histórico e definitivo do direito à sua reintegração à Aeronáutica e consequente aposentadoria. É simbólico, pois há mais de duas décadas esse processo tramita no Poder Judiciário com inúmeros recursos da União. A discussão acaba e se pode dizer que teve uma finalização positiva com um ato formal da União em não mais recorrer, pois haveria, ainda que com ressalvas sobre seu real poder jurídico, a possibilidade de mais recursos", explica Max Telesca, advogado da militar.



Quando o Superior Tribunal de Justiça publicou, na terça-feira (25/6), a decisão do relator, ministro Herman Benjamin, com acórdão favorável ao caso, Maria Luiza comemorou e disse que o entendimento do STJ é uma "referência", porque abre o caminho para mais casos de pessoas transexuais e travestis que lutam por justiça e dignidade nas Forças Armadas. "A decisão é uma reparação de um dano que sofri no passado", frisou a militar ao Correio.

Maria Luiza conta que sonha com a medalha de 30 anos de serviços à FAB e a devida farda feminina. "Já recebi a medalha de 10 anos e a de 20 anos. Falta receber a de 30 anos, desde a época da ativa sempre possuí todos os requisitos militarares necessários, inclusive diplomas como reconhecimento aos bons serviços militares prestados à Força Aérea Brasileira. E receber a medalha em uma formatura militar, vestida com a minha farda feminina", diz.