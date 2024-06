Canoa havaiana é destaque em fim de semana de competições no Lago Paranoá

Exemplos de perseverança e de vitórias acumuladas, para além da prática descompromissada dos esportes, não faltam no TFSports (Experience Weekend), que termina neste domingo (30/6), no Porto Vittoria (SCES) — sempre integrando disputas na canoagem, com reforço ainda em modalidades como beach tennis, corrida, aquathlon e taekwondo.

Aos 47 anos, Kenny Sousa, representante do Ava Canoeiros do Paranoá, e ainda tido como um dos nomes de ponta na capital como triatleta, cravou, neste sábado (29/6), três participações no evento: ficou com o quarto posto na prova de maratona aquática (1km) e com a equipe; disputou (com vitória) a categoria Master 40 (de 15km), da canoa havaiana; além de se arriscar também nos 10 quilômetros da categoria mista.

"Num evento como este circulam as boas amizades, e, como instrutor de esportes, vejo fluir o bom humor e o astral elevado. Desde os anos 1990, tenho envolvimento com triatlo: é um vício. Tenho uma visão diferente da cidade, que é proporcionada pelo contato direto com o Lago Paranoá", demarca Kenny. No antebraço do atleta está grafada, numa tatuagem do Paranoá, a extensa paixão pelo local.

Adepto do chamado multisport, ele ostenta participações no Coast to Coast (na Nova Zelândia) e, exemplo da adesão mais radical aos esportes, está na prática de xterra (que congrega natação, mountain bike e corrida em trilha). No currículo, como Ironman, Kenny consegue integrar 3.800 metros em natação, 180 km de ciclismo e 42km de maratona, em circuito feito em menos de 10 horas.

Renata Maffini, empreendedora em esportes e integrante da organização do evento, ressaltou dados do crescimento da va'a (canoagem havaiana), que já é desenvolvida em 13 escolas do DF e que tem projetada a futura participação de 60 atletas locais numa disputa de mundial, marcada para agosto, no Havaí.













Histórias de vida

Numa rodada pelo TFSports, é fácil encontrar curiosas histórias de vida, como a da professora aposentada de português Sônia Pereira da Silva, 61 anos, que há nove anos se afirma como competidora de canoagem. As provas deste sábado, vale a lembrança, mobilizaram equipes de seis integrantes, em cada canoa, que tem comprimento de 15 metros e pesa 150 quilos.

"É uma questão de superação, mesmo — praticar o esporte. Perto da aposentadoria, decidi começar a remar, por ser um esporte saudável e praticado ao ar livre. Veio quase genético: meu pai foi praticante de remo olímpico, noutro tipo de barco e com técnica de remada muito diferente. O que me conquista é a natureza, estar no sol, numa prática em que, mesmo com competição, ninguém briga", explicou a professora. Ela aponta, no meio dos atletas, o espírito de solidariedade que faz com que grupos emprestem canoas para outros colegas. Sônia disputou, satisfeita, na categoria 50 Master, dada a boa forma, ainda que tenha passado dos 60 anos.

Selecionada na equipe que venceu a categoria junior feminina, Alice Drago, 17 anos, demonstrava entusiasmo e cautela: "É mais uma experiência do que uma conquista. Nunca estive numa prova desse tipo, mas será ainda mais uma conquista, quando eu estiver melhorando o meu desempenho". Na mesma equipe, Maria Alice Oliveira, 16 anos, contava dos estímulos diante do esporte: "Dá um alívio e uma sensação de dever cumprido. Trato a canoagem ainda como um hobby. Mas além do benefícios físicos e de saúde, percebo que, a partir dela, convivo mais e melhor com as pessoas. A gente passa a entender bem mais, e aceitar, o ritmo dos outros".

Outras modalidades

As inscrições para o TFSports ultrapassaram 1.100 pessoas, e o evento agrega profissionais e amadores, como é o caso de Renata Baron, 24 anos, entusiasmada com o primeiro torneio "grandão", como definiu. Na quadra de disputa de beach tennis, ao lado da parceira de dupla Soraia Lira, ela comentou: "Isso para mim é terapia, serve como jogo de reforço na amizade e na parceria", destacou. Neste sábado, o beach tennis colocava em disputa classificação para a campanha nacional do esporte. "A próxima etapa será em Aracaju", explicou a atleta da categoria iniciante.

"O intuito, com o TFSports, é estimular a prática de esportes e difundir atividades para toda a família. É uma área disponível para aglomerar várias comunidades de esportes da cidade", comentou Lana Martins, uma das organizadoras. Aquathlon (natação mais corrida), ioga e calistenia também serviam de chamariz para o público, ao lado da arte marcial taekwondo.

Instrutor desde 2019, Jeff Cazzuni, 31 anos, comentou dos benefícios do taekwondo, outra prática em alta no evento na manhã deste sábado: "Junto com questões de coordenação motora e defesa pessoal, a prática traz metas de disciplina, respeito e honestidade". Massagem e treinos funcionais também tiveram lugar entre as atividades.

Vencedores na corrida de rua (5km), Flávio Guimarães e Tina Canarim, nomes populares no meio dos atletas da cidade, traziam o atestado do interesse despertado com o evento às margens do Lago Paranoá. Na maratona aquática, os vencedores da categoria 3km também são reconhecidos no meio: Mayumi Kish (feminino) e Kenue Teixeira de Sá Santana (masculino), ele, integrante do quadro da Seleção Brasileira.