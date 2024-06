A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde deste sábado (29/6), duas mulheres acusadas de tráfico interestadual de drogas, na BR-020, em Sobradinho. Com elas, foram apreendidos 68 tabletes de maconha.

Policiais militares do 13º Batalhão faziam operação de fiscalização ao transporte coletivo quando abordaram um ônibus vindo do estado de São Paulo. Os tabletes de maconha estavam divididos em duas malas no compartimento de bagagem do veículo.



Duas mulheres são presas com 68 tabletes de maconha na BR-020 (foto: Divulgação/PMDF)

As duas mulheres, de 20 e 24 anos, assumiram a propriedade da droga e foram conduzidas para a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2).