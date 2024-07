Centro Santo Aníbal fará arraial com sorteios este fim de semana

O Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria realizará, entre 5 e 7 de julho, um arraial beneficente no pátio do Colégio Rogacionista, no Guará ll. A festa é destinada à arrecadação de fundos para manter a instituição, que acolhe e atende 430 crianças em situação de vulnerabilidade. O valor da entrada será de R$ 5,00.

Um dos destaques do evento é o sorteio ‘sorte dupla’. Funciona assim: quem ajudar a vender os bilhetes da rifa também concorrerá às premiações, ou seja, quem vendeu o número sorteado também ganhará uma prenda idêntica. “Quanto mais você vende, mais concorre”, explicou a diretora do centro, Diane Galdino — mais conhecida como missionária Diane. “Essa é uma forma de incentivar quem está colaborando com a nossa causa”, disse.

Os prêmios são uma Smart TV 32", uma Air Fryer e um conjunto de eletrodomésticos (com batedeira, liquidificador e processador). Os interessados podem comprar o bilhete do sorteio por R$ 5,00 contatando o número (61) 98251-7888 ou indo pessoalmente ao Centro Santo Aníbal. que aceita pix.

Atrações

Haverá música ao vivo nos dois primeiros dias do arraial. A atração confirmada para sexta-feira (5/7) é o cantor Marquinhos Lima. Para a criançada haverá brinquedos infláveis e barracas com jogos e venda de comidas típicas juninas, como canjica, espetinho de carte, bolos e doces, pamonha, curau, caldo, chocolate quente, quentão, entre outros.

Serviço:

Arraiá Santo Aníbal

5 e 6 de julho - das 18h às 23h

7 de julho - 17h às 22h

Local: Colégio Rogacionista, ao lado da Paróquia Divino Espírito Santo, no Guará ll.