Veja lista das 52 linhas de ônibus que deixam de aceitar dinheiro hoje

A partir do 1° dia de julho, 52 linhas de ônibus do Distrito Federal deixaram de aceitar dinheiro em espécie para o pagamento de passagens. Serão afetadas 10 linhas da Piracicabana, 15 da Pioneira, 7 da Urbi, 10 da Marechal e 10 da BsBus. (Confira a lista abaixo).

Os passageiros que utilizam essas linhas somente conseguirão pagar suas passagens por meio eletrônico, utilizando os cartões Mobilidade e Vale-Transporte, ou cartões bancários de crédito e débito. Também será possível fazer o pagamento por aproximação por meio de smartphones, smartwatches ou pulseiras inteligentes.

Por meio dos cartões Mobilidade ou Vale-Transporte, o usuário pode realizar até três embarques no mesmo sentido (ida ou volta), no prazo de até três horas. Em vez de pagar três passagens, os deslocamentos podem ser realizados com a tarifa máxima de R$5,50.

Para recarregar, bem como solicitar um cartão de bilhetagem, os usuários dispõem de 128 postos de atendimento que aceitam pagamento em dinheiro em espécie, e cartões de crédito e débito. Quem utiliza o aplicativo BRB Mobilidade também pode adquirir créditos de transporte com pagamento via Pix no próprio app.

De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, a substituição por meios de pagamento eletrônicos atingirá todas as linhas de ônibus do DF em breve. “A tarifa em dinheiro será extinta aos poucos. A previsão é que, até final do ano, o dinheiro não esteja mais em circulação nas demais linhas”, afirmou.

Confira as linhas de ônibus que não aceitam mais pagamento em dinheiro:

*Com informações da Agência Brasília