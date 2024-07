Homem é preso por tráfico de cocaína no Condomínio Del Lago

A PCDF informou que a operação foi realizada na quadra 32 do Condomínio Del Lago, no Itapõa. - (crédito: DIVULGAÇÃO/PCDF)

Uma operação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na prisão em flagrante de um homem de 25 anos por tráfico de cocaína na quadra 32 do Condomínio Del Lago, no Itapoã. A equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6ª Delegacia de Polícia (6ª DP) apreendeu uma grande quantidade de cocaína, um revólver de calibre .38 — sem numeração e com 10 munições, além de R$ 58 em espécie, três celulares e creatina — utilizada para dar volume à cocaína.

De acordo com a PCDF, após meses de investigação, os agentes da SRD/6ª DP obtiveram informações que indicavam a atuação de um traficante de cocaína na região. O homem utilizava as redes sociais para anunciar e negociar a droga, realizando entregas de pequenas porções e, também, de quantidades expressivas. O pagamento era feito em dinheiro ou por meio de transferências Pix.

A Polícia Civil informou que o traficante, preso nesta terça-feira (2/7), utilizava um método peculiar para armazenar cocaína. Ele a mantinha dentro de uma caixa revestida com papel alumínio e aquecida por uma lâmpada incandescente. Essa técnica visava conservar o entorpecente seco e livre da umidade.

*Com informações da PCDF