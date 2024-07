Traficantes que escondiam drogas em casa são presos em Ceilândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu duas mulheres e um homem por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Segundo as investigações conduzidas pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), os entorpecentes eram guardados na casa de uma das mulheres e, posteriormente, revendidos em locais diversos.

A residência onde a droga estava fica na QNM 04 de Ceilândia. Uma das mulheres e um homem iam ao local diariamente para buscar parte dos entorpecentes e revendê-los.

Diante das informações recebidas, os agentes da 15ª DP fizeram um monitoramento no endereço informado e, após algumas horas de campana, avistaram o veículo denunciado chegando ao local, tendo o homem e a mulher entrado no lote e retornado ao carro momentos depois. Os policiais os seguiram por alguns metros e efetuaram a abordagem.

Em busca no automóvel, os agentes encontraram, embaixo do banco do passageiro da frente, uma porção de cocaína, envolta em um saco plástico. Na residência denunciada e, em buscas no local, foram localizadas outras porções de cocaína, três balanças de precisão, uma arma de fogo do tipo pistola de calibre 9mm, municiada com 15 projéteis, e 41 projéteis do mesmo calibre.

Os três foram presos e podem pegar até 25 anos de prisão.