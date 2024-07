Semob irá adotar QR Code como opção de pagamento nos ônibus do DF

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) divulgou uma portaria no Diário Oficial (DODF) desta sexta-feira (5/7) para que o Banco de Brasília (BRB) adote uma solução tecnológica de QR Code e Valet para utilização do transporte público da capital.

O pagamento virtual poderá ser realizado sem a necessidade de um cadastro prévio. No entanto, a modalidade de pagamento não dará direito ao usuário do transporte beneficiar-se da integração. O BRB tem até 30 dias para definir o cronograma de adoção e divulgação da nova ferramenta.

A decisão faz parte do projeto que pretende extinguir o pagamento em espécie dos ônibus. Segundo a Portaria nº 78 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade (Semob), as passagens deverão ser pagas com cartão do transporte coletivo ou com cartões bancários.