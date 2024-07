Corpo é encontrado nos trilhos do Metrô, na Asa Sul

O cadáver de um homem adulto, ainda sem identificação e idade desconhecida, foi localizado durante a madrugada nos trilhos do Metrô entre as estações 106 e 108 Sul.

O corpo foi encontrado pelos funcionários do Metrô, que acionaram as autoridades. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local e auxiliou na recuperação do corpo, retirando-o da margem lateral do leito dos trilhos, no sentido Central - Ceilândia.

Segundo a PMDF, a corporação foi acionada por volta da 01h para atender a ocorrência e foi informada pelos seguranças do Metrô que o homem foi atropelado por um trem.



O Correio buscou o Metrô-DF, e a Polícia Civil e aguarda mais detalhes sobre o caso.