Corpo encontrado no trilho do Metrô tem sinais de atropelamento e perna amputada

O homem encontrado morto nos trilhos do Metrô na madrugada desta sexta-feira (5/7) tinha sinais de atropelamento e uma das pernas praticamente amputada, segundo comunicado pela equipe do Metrô-DF à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

O Cadáver foi localizado por volta da 01h da madrugada entre as estações da 106 e 108 sul.

"O vigilante [do Metrô-DF] confirmou a presença do corpo com sinais de atropelamento pelo trem do metrô. Uma das pernas estava quase amputada", diz o registro da ocorrência junto à PCDF.

O corpo era de um homem de cabelos grisalhos, vestindo camisa do Brasil, calça jeans e chinelos, segundo a assessoria de comunicação do Metrô-DF.

O Caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia.

A Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros do DF também estiveram no local e ajudaram na remoção do cadáver. A perícia foi acionada e segundo a assessoria de comunicação do Metrô-DF o trabalho foi concluído antes das 5h. A ocorrência não interferiu na operação do Metrô.

Segundo nota do Metrô-DF enviado ao Correio, o Metrô está analisando as imagens para esclarecer a dinâmica do incidente.

Nota do Metrô-DF

"Por volta da 00h15, um piloto, nas últimas viagens da operação, percebeu que havia algo na via, a leste de 108 Sul, que aparentava ser um corpo. O Corpo de Segurança Operacional foi até o local e constatou o fato. Foram acionados o CBMDF, PMDF e PCDF para que as providências cabíveis fossem tomadas. A perícia foi realizada e concluída por volta das 4:45. O corpo foi retirado da estação às 4:55. Não houve interferência na operação comercial. O corpo era de um homem de cabelos grisalhos, vestindo camisa do Brasil, calça jeans e chinelos. No momento, são essas as informações disponíveis."