Morre o médico José Marcelio Cavalvanti Ferreira, aos 73 anos

Faleceu, nesta semana, o médico aposentado José Marcelio Cavalvanti Ferreira, aos 73 anos. O profissional, que morava atualmente em Natal (RN), trabalhou, entre outros lugares, na Secretaria de Saúde do DF e no Hospital Materno Infantil (Hmib) enquanto atuava em Brasília, local em que dedicou grande parte da carreira. Ele era ginecologista.

Segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SindMédico-DF), Gutemberg Fialho, a morte foi causada por um engasgo enquanto se reunia com amigos em casa. "Tentaram reanimá-lo, chamaram o Samu, mas aí teve uma parada cardíaca e não resistiu", conta Gutemberg.

"Um médico competente, foi gestor da unidade de ginecologia do Hmib por muito tempo. Foi um cara muito importante, sempre atuante e um defensor do Sistema Único de Saúde. Uma perda para a cidade e para a medicina como um todo", lamenta Fialho.

Gutemberg, que já trabalhou com o médico, destacou a educação de José Marcelio. "Vai fazer um falta muito grande, porque era um cara de boa convivência", disse o presidente do SindMédico-DF.

Em publicação nas redes sociais, a esposa do ginecologista, Cleide Pelizzon, escreveu "Sem palavras. Muita dor e saudade". José Marcelio foi cremado na quarta-feira (3/7) em cerimônia em Natal.