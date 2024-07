Festa junina do SESI Lab tem programação gratuita durante julho

Neste sábado (6/7), o SESI Lab promove uma festa junina que contará com a presença do cantor pernambucano Siba e com uma série de atividades gratuitas a partir das 10h. O evento, que também terá apresentações de quadrilhas locais, marca o início do Festival Brinca+, que oferece uma programação variada para crianças e adolescentes durante todo o mês das férias escolares. Os ingressos gratuitos podem ser obtidos na bilheteria on-line.

O show de Siba está programado para as 18h30 na Praça da Árvore, mas a festa começa cedo, com jogos juninos das 10h às 16h e apresentações de quadrilhas locais das 14h30 às 18h. As quadrilhas participantes são Ribuliço, Si Bobiá a Gente Pimba e Sabugo de Milho. Haverá também food trucks com comidas típicas.



No domingo (7/6), o museu recebe o show de Helio Ziskind, famoso por suas músicas infantis. Neste dia, o SESI Lab abrirá mais cedo, às 8h, para uma visita exclusiva para pessoas autistas ou com outras neurodivergências, com ajustes na iluminação e no som, além de educadores capacitados.

Às 11h e às 15h, haverá visitas exclusivas para a comunidade surda. É necessário ressaltar que, para todas as atividades, é necessário retirar os ingressos gratuitos na bilheteria on-line. Durante o dia, o público em geral também poderá participar de oficinas e atividades educativas.

Claudia Ramalho, superintendente de cultura do SESI, comenta que a programação foi pensada para acolher vários tipos de público. "O Festival Brinca+ é uma oportunidade para aproximar as crianças do museu e promover diferentes formas de aprendizado. A programação foi pensada para atender diversos públicos e oferecer atividades lúdicas e divertidas", explica.

Confira a programação completa do Brinca+ aqui: https://infogram.com/1p7pwzk10p0vdeczn0211vp3v6hny0lpr7y