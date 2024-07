Metrô-DF não opera em Ceilândia neste domingo (7/7)

A circulação de trens do Metrô está interrompida, neste domingo (7/7), durante todo horário de operação no trecho que compreende as estações Ceilândia Sul, Guariroba, Ceilândia Centro, Ceilândia Norte e Terminal Ceilândia. De acordo com a Companhia do Metropolitano no Distrito Federal (Metrô-DF), os demais trechos operam normalmente, nos sentidos Centro Metropolitano a Central e de Samambaia a Central.

A Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal (Semob) foi informada para aumentar a frota de ônibus na região de Ceilândia, se necessário.

A suspensão deve-se à necessidade de manutenção para a troca de trilhos, devido ao desgaste natural que ocorre com o tempo, causado pelo contato entre as rodas dos trens e os trilhos, ambos de metal. Esta troca é necessária, em média, a cada quatro anos.

Os trabalhos de manutenção incluem a substituição de 750 metros de trilhos, e envolve corte de trilhos, soltura dos dormentes, posicionamento dos novos trilhos, nova fixação nos dormentes, soldas, entre outras ações. Será utilizado um veículo auxiliar que ficará posicionado na via lateral, impossibilitando, portanto, a operação comercial durante o serviço.

Neste domingo, será feita a troca na via 1 do trecho mencionado em Ceilândia. Em outra data, a princípio em 21 de julho, a operação se repetirá na via 2 do mesmo trecho, conforme confirmação posterior.