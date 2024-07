Homem leva facada de irmão após briga no Gama

Na manhã deste domingo (7/7), por volta das 6h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para verificar uma briga entre irmãos no Gama. Um dos envolvidos, de 58 anos, levou uma facada no abdômen e foi socorrido por um vizinho ao Hospital Regional do Gama.

O autor da agressão, seu irmão de 41 anos, foi preso no local e encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para as devidas providências legais. As circunstâncias que levaram ao conflito ainda estão sendo investigadas.