Vigilantes dos hospitais e UBSs do DF entrarão em greve nesta segunda-feira

O Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal (Sindesv-DF) publicou um vídeo em suas redes sociais no último sábado (6/7) declarando greve geral dos vigilantes da empresa Ipanema. Os trabalhadores prestam serviço para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e atuam nos hospitais regionais e UBSs do DF. As manifestações ocorrerão a partir desta segunda-feira (8/7) às 7h em frente aos hospitais regionais.

O sindicato alega que a empresa Ipanema tem atrasado constantemente os pagamentos de salários, não realiza o pagamento das férias e também atrasa a entrega de novos uniformes. A Secretaria e o Sindesv-DF se reuniram em 24 de junho para tratar da situação que tem se estendido ao longo de 2024.

A Secretária de Saúde do DF, Drª Lucilene Florência, esteve presente e ouviu todas as demandas do sindicato. Uma ação do órgão tramita na 2º vara cível do DF onde a secretaria impõe multa para a empresa Ipanema de R$ 1 mi a cada dia após o 5º dia útil em que o salário não for pago. A pasta também informou que está estudando terminar o contrato com a Ipanema para a entrada de uma empresa mais responsável e justa com os direitos da classe.

Em nota, a Secretaria afirma acompanhar a situação e manter contato com a Ipanema."A Secretaria de Saúde do DF esclarece que os pagamentos correspondentes aos serviços prestados estão dentro dos prazos regimentais para liquidação. A Pasta informa que acompanha a situação para não haver prejuízo aos serviços prestados, seja nas UBSs ou nos hospitais da rede. A SES-DF ressalta que mantém o contato com a empresa responsável pelos serviços de vigilantes", declarou.

