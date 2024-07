Mega-Sena: aposta do DF bate na trave, acerta a quina e leva R$ 63 mil

O concurso 2746 da Mega-Sena, sorteada no sábado (6/7), teve 35 apostas que acertaram a quina e levaram mais de R$ 63 mil. Uma delas foi no Distrito Federal, uma aposta simples feita pela internet.

Além dos 35 ganhadores com cinco acertos, mais 2.485 apostas levaram mais de R$ 1,2 mil pela quadra do concurso. Como não houve nenhum ganhador com seis acertos, o prêmio acumulou para R$ 9 milhões. O próximo sorteio será nesta quarta-feira (10/7).

Os números sorteados no Concurso nº 2746 foram: 22 - 27 - 30 - 43 - 51 - 56.