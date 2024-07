Cadela Izzy encontra 1,5kg de drogas em casa abandonada

As drogas foram encontradas no início da noite desse domingo (7/7) - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, por volta das 18h30 desse domingo (7/7), aproximadamente 1,5 kg de drogas em uma casa abandonada na Ceilândia. As substâncias foram encontradas pela cadela Izzy, que localizou os entorpecentes através do meio do faro.

Segundo informações da PMDF, não havia ninguém no local onde as drogas foram encontradas. Por isso, não se sabe quem é o responsável pelas substâncias.

O material encontrado por Izzy foi apreendido e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia, localizada em Ceilândia Centro.