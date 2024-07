Após denúncia anônima, polícia resgata cão em situação de maus-tratos

Cão foi resgatado e recebeu atendimento imediato no HVEP - (crédito: Reprodução/PCDF)

Na tarde de segunda-feira (8/7), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), resgatou um cão em situação de maus-tratos durante operação em área de invasão no Parkway, às margens da BR-020, após receber duas denúncias anônimas.

No local, os agentes encontraram um cão da raça fila-brasileiro em condição de extrema magreza, com score corporal 3, infestado de pulgas, febril e com sinais de desidratação. O animal estava preso a correntes que restringiam sua movimentação e não havia qualquer alimento disponível para ele.

O cão foi levado para uma consulta no Hospital Veterinário Público de Taguatinga (HVEP), onde recebeu atendimento imediato. Já o tutor foi identificado no local e irá responder a inquérito por maus-tratos, estando sujeito a uma pena de 2 a 5 anos de reclusão.

Proteção dos animais

Além do resgate bem-sucedido e da identificação do tutor responsável pelos maus-tratos, a operação alerta para a sociedade sobre a importância de denunciar qualquer suspeita de crueldade contra animais.

“Estamos comprometidos em atuar de forma rigorosa contra os maus-tratos aos animais. Esse resgate demonstra a eficácia das nossas ações e a importância da participação da comunidade através das denúncias. Não vamos tolerar nenhuma forma de crueldade contra os animais”, ressaltou o delegado chefe da DRCA, Jônatas Silva.

Como denunciar

Quem souber de algum caso de maus-tratos aos animais pode denunciar na Ouvidoria do GDF, pelo site ou pelo telefone 162. A denúncia pode ser feita diretamente à PCDF, no telefone 197, pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br ou pelo Whatsapp 98626-1197. O Batalhão Ambiental da Polícia Militar também está à disposição e atende 24 horas, pelo telefone 3190-5190 ou pelo WhatsApp (61) 99351-5736.