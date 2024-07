5ª edição da ação Gari Sangue Bom ocorre nesta terça-feira (9/7)

Campanha Gari Sangue Bom proporciona atendimento de saúde e assistencial no estacionamento da Administração Regional do Recanto das Emas, nesta terça-feira (9/7) - (crédito: Divulgação/SLU)

A 5ª edição da ação comunitária Gari Sangue Bom vai acontecer nesta terça-feira (9/7), das 9h às 16h, no estacionamento da Administração Regional do Recanto das Emas. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a doação de sangue e aumentar os estoques do Hemocentro de Brasília, garantindo que os hospitais do Distrito Federal possam manter a capacidade plena de abastecimento e reservas de sangue.

Leia também: Agente da PCDF que atirou em delegada e agrediu mulher em bar vira réu

A iniciativa também oferece atividades que têm como foco o bem-estar e a saúde abertas a toda a comunidade. Haverá sessões de reiki e auriculoterapia, atendimento médico oferecido pela carreta do Sesc, triagem de saúde (aferição de pressão, teste de glicemia) e vacinação contra influenza, covid e febre amarela, conforme a caderneta do SUS.

Leia também: Mercado imobiliário comemora crescimento na venda de imóveis

A Defensoria Pública do DF e a Secretaria da Mulher prestarão atendimento e acompanhamento para mulheres em situação de risco ou violência doméstica. A carreta também oferecerá serviços como atendimento referente a ações de alimentos, guarda, investigação de paternidade, divórcio e exames de DNA.

Na doação de sangue, a prioridade será dos garis e das pessoas que realizaram agendamento prévio no site do Hemocentro. Os demais participantes da ação poderão doar caso haja disponibilidade de vagas e profissionais.

A campanha é fruto de uma parceria entre diversas instâncias: Hemocentro de Brasília, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Caesb, Administração Regional do Recanto das Emas, Secretaria da Mulher, Defensoria Pública do DF (DPDF), Sesc, secretarias de Atendimento à Comunidade (Seac), de Saúde (SES) e da Mulher (SMDF) e empresas ligadas ao SLU, como Valor Ambiental, Sustentare e Suma Brasil.

Ação comunitária: Gari Sangue Bom

Data: terça-feira (9), das 9h às 16h

Local: Administração Regional do Recanto das Emas.