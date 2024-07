Secretária da Mulher destaca importância de debater violência doméstica na escola

As mudanças que resultaram em uma redução de 63% nos casos de feminicídios no Distrito Federal foram destacadas por Giselle Ferreira, secretária da Mulher do Distrito Federal, em entrevista no programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (9/7). Às jornalistas Adriana Bernardes e Ana Maria Campos, a secretária destacou que campanhas de conscientização estão sendo levadas às escolas para combater a violência contra as mulheres.

No entanto, Giselle destaca que apenas uma ação não é suficiente para garantir a redução nos casos de feminicídio. A secretária destaca a realizam de uma força-tarefa de curto, médio e longo prazo para resolver o problema. “Fizemos campanhas institucionais para levar informação e entender o motivo de 70% das mulheres vítimas de feminicídio não terem procurado ajuda. Mostramos a importância da denúncia, por que você liga para a polícia quando escuta som alto, mas não liga para a polícia quando escuta uma mulher sendo agredida, ou seja, envolvemos a vizinhança e toda a sociedade”, descreveu.

A secretária da Mulher destacou a necessidade de criar uma sociedade que respeite os direitos das mulheres e levar o tema para as salas de aula é primordial. “As crianças vão chegar em casa e falar: Pai, não faça isso com minha mãe. Mãe, não aceite isso. As meninas precisam entender que quando o menino pega o celular dela e começa a mexer nas redes sociais e inibi-la, isso é uma violência e precisamos levar essas informações”, finalizou.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori