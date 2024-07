Sessão especial de Meu malvado favorito 4 será realizada no Cinesystem

No sábado (13/7), o Casapark e o site Roteiro Baby se juntam para fazer uma sessão especial de Meu malvado favorito 4 em duas salas no Cinesystem. A sessão tem começo às 9h30 e, depois do filme, o público se encontra com o personagem Gru e um dos minions, podendo também fazer fotos com eles. As crianças que assistirem ao filme ganharão um brinde surpresa e exclusivo.





Os ingressos serão colocados à venda por R$ 5 cada, são individuais e podem ser adquiridos pelo site do Sympla. Os ingressos estão sendo colocados à venda em lotes de 100, tendo 400 disponíveis. O valor arrecadado será doado para a instituição Juntos Somos Mais Fortes, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Em Meu Malvado Favorito 4, o vilão mais amado do planeta, junto com Lucy, Margot, Edith e Agnes, dá as boas-vindas a mais um membro da família, o Gru Jr., que pretende atormentar o pai. Enquanto isso, Gru também vai enfrentar um novo vilão que ameaça a segurança da família.

Meu malvado favorito

Sábado (13/7), às 9h30, Cinesystem Casapark. Classificação indicativa Livre. As crianças devem estar acompanhadas de um adulto responsável durante todo o evento.