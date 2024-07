Projeto permite imersão em mito indígena em ambiente do metaverso 

Com previsão de lançamento ainda neste semestre, o laboratório tecnológico “Lab Metaverse UCB: O futuro é ancestral, da Universidade Católica de Brasília (UCB), vai convidar a comunidade a vivenciar experiências míticas e tecnológicas. O projeto terá um filme em VR 360º com a narração de um mito indígena gravado na floresta.

Os povos Tukano, Yawanawá e Pataxós narram seus mitos em um ambiente no metaverso criado pela iniciativa, que também terá oficinas que prometem uma imersão onírica.



Segundo a coordenação, o projeto transdisciplinar é um espaço de exercício de criatividade por meio de metodologias de cocriação. Nesse contexto, o público terá a oportunidade de ter contato com os saberes ancestrais.



Financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e pela UCB, o projeto de pesquisa Lab Metaverse UCB direciona suas experiências imersivas para os diálogos entre saberes tradicionais e saberes tecnológicos, partindo da premissa do futuro ancestral, um encontro entre as mais antigas formas de narrar e de compreender o mundo e as mais novas tecnologias imersivas.







A equipe do projeto é composta pelos pesquisadores Florence Dravet, Leandro Bessa, Renata Lemos Morais, Rafael Andreoni e pelos estudantes Samuel Rocha, Clarice Duarte e Claudia Barbosa Dias, do mestrado em Inovação em Comunicação e Economia Criativa da UCB. A iniciativa conta com a parceria da USP Metaverso, International Center for Transdisciplinary Research (CIRET), ATEMPORAL, Cadenza Filmes, FRENS ONLY, Cajuí Collab, Tata Portal, Alexsander Severino, Bárbara Fragoso e Catarina Boechat.