Incêndio próximo ao Centro Olímpico assusta moradores do Riacho Fundo I

Um incêndio assustou moradores do Riacho Fundo I, próximo ao Centro Olímpico, na noite desta terça-feira (9/06). O fogo se alastrou em uma região de mata próxima a residências da região.



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter o fogo. De acordo com a corporação, a ocorrência não teve vítimas, e nem riscos as edificações.

Aguarde mais informações.