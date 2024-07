Veículo furtado segunda (8/7) é recuperado no Recanto das Emas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, na manhã desta terça-feira (9/7), um veículo que havia sido furtado em Taguatinga. Segundo a corporação, o condutor era um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas.

O acusado, que supostamente furtou o automóvel na noite da segunda-feira (8/7), foi abordado na quadra 406 do Recanto das Emas. Durante a checagem de documentos do motorista e da placa do carro, os policiais constataram que havia um boletim de ocorrência envolvendo o veículo. Ele foi devolvido ao proprietário na 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas, onde o foragido se encontra detido.