Traficante que distribuía skunk no Plano Piloto é preso em operação

Os investigadores encontraram skunk e cerca de R$ 100 mil na casa do suspeito - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou, nesta terça-feira (9/7), a operação Freeze e prendeu um traficante que atuava na distribuição de skunk no Plano Piloto e em Samambaia.

Além da prisão, os policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia (área central) cumpriram dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara de Entorpecentes de Brasília. Durante o cumprimento das ordens judiciais, a equipe da Polícia Civil encontrou skunk e cerca de R$ 100 mil na casa do autor.



O traficante foi descoberto após um monitoramento minucioso por parte da Polícia Civil. Os investigadores flagraram a venda de drogas na área central e identificaram o suspeito e localizaram o possível local onde as drogas e o dinheiro eram guardados.

Segundo a PCDF, a operação não só resultou na retirada de mais um traficante das ruas, mas também visa desmantelar a rede de tráfico de drogas que envolve outros colaboradores e fornecedores. As apurações seguem no sentido de identificar outros integrantes do esquema criminoso.