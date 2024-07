GDF concede ao Correio e a outras empresas selo de parceiras da juventude

Os estabelecimentos comerciais contemplados com o Selo Empresa Parceira da Juventude, concedido pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio Secretaria da Família e Juventude (SFJ), foram contemplados com troféus na manhã de ontem. O Correio Braziliense foi uma das 156 entidades premiadas. As honrarias foram entregues pela governadora em exercício, Celina Leão (PP), em cerimônia no Palácio do Buriti.

O selo de reconhecimento é entregue às entidades que contratam jovens entre 15 e 29 anos, dando-lhes a oportunidade da primeira experiência profissional. Juntas, as empresas contempladas são responsáveis pela contratação de mais de 7 mil jovens. Segundo o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), 36,1% do total de desempregados são jovens com idade entre 16 e 24 anos.

A solenidade contou com a presença do deputado federal Júlio César, Jamal Jorge Bittar, presidente da fibra, José Rodrigues Neto, presidente da Agenciauto e Fernando Brites, presidente da Associação Comercial do DF.

A governadora em exercício ressaltou que a adesão à iniciativa fomenta e facilita a entrada da juventude no mercado de trabalho. "Quando a empresa é incentivada a dar essa oportunidade, nós criamos uma nova condição para que os jovens se estabeleçam na sociedade. Muitos deles conseguem pagar a universidade com o salário do primeiro emprego, então é uma política superimportante para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo", disse Celina.

Aos empresários presentes, o secretário da família e juventude do DF, Rodrigo Delmasso, declarou que o selo contribui para o crescimento dos jovens contratados de diversas formas, para além da inserção no mercado de trabalho. "Existem jovens, que vocês contrataram, que utilizam o salário para pagar o aluguel de casa, para levar comida para dentro de casa e ajudar o pai e a mãe a pagar um plano de saúde baratinho, para que dê condições para a família."

Para o assessor de Relações Institucionais do Correio, Miguel Jabour, a iniciativa é de extrema importância para o DF. "Um jornal serve para servir a sua população e o Correio Braziliense, a TV Brasília e a Rádio Clube entregam informação de primeira à população. Nós temos o caderno Trabalho & Formação que está, há mais de 40 anos, prestando serviços à população do DF com notícias importantes sobre o assunto. Então, esse reconhecimento pelo GDF ao jornal é mais do que merecido", pontuou.

Empresas que desejam aderir ao programa devem fazer a solicitação pelo e-mail gabsefj@sefj.df.gov.br. É necessário enviar formulário de solicitação com CNPJ, CPF do responsável legal da empresa e resumo das ações empreendidas pela empresa que favoreçam jovens entre 15 a 29 anos no DF.

Desconto

Durante a premiação, a governadora em exercício assinou o decreto que regulamenta o desconto de 10% para pagamentos à vista do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Celina também anunciou que, ao comprar um veículo, o proprietário será responsável pelo pagamento do IPVA. Segundo ela, a mudança facilita o processo de compra e venda, uma vez que, anteriormente, os antigos donos precisavam arcar com o pagamento do imposto. Em caso de pagamento à vista, o desconto de 10% também será concedido na transição.

Saúde mental

Ainda na manhã de ontem, a governadora em exercício abriu as portas da primeira residência terapêutica destinada ao acolhimento de adultos com transtornos mentais graves e persistentes. O imóvel vai abrigar 10 mulheres egressas de internação de longa permanência em hospitais psiquiátricos, sem moradia, suporte financeiro, social ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção social.

O objetivo é construir progressivamente a autonomia do indivíduo nas atividades da vida cotidiana, além de respeitar os direitos dos usuários como cidadão. Trata-se de uma estratégia de desinstitucionalização da rede de atenção psicossocial pública e um complemento à rede extra-hospitalar, substituindo a internação de longa duração no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a gestora, a implementação da residência terapêutica é mais um braço de atuação da saúde pública na área psicossocial. "O governador Ibaneis Rocha determinou um planejamento estratégico de todas as áreas da saúde e essa questão da saúde mental, especialmente, nos preocupa muito. Há um crescimento nos casos pós?pandemia muito agravante nessa área", explicou.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, afirma que a expectativa é receber as pacientes já na próxima semana. A previsão é entregar também, nos próximos dias, uma segunda unidade de mesma capacidade dedicada ao acolhimento de pacientes do sexo masculino. A meta da pasta é chegar a 100 pessoas acolhidas em diferentes espaços e localidades.