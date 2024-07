Caesb: vai faltar água por 20h em quatro regiões do DF. Veja quais

Algumas quadras das regiões de Águas Claras, Arniqueira, Taguatinga e Riacho Fundo 1 serão afetadas pela falta de água, de 5 horas desta quinta-feira (11/7) até a 1 hora desta sexta-feira (12/7). A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), informa que realizará a instalação de equipamentos para modernizar o Reservatório de Taguatinga Sul.

O Reservatório de Taguatinga Sul vai receber duas gigantescas válvulas de controle de fluxo de água. Com elas, aumenta a segurança na distribuição de água entre os reservatórios e melhora também o fluxo do abastecimento da região. Melhorias que atendem a mais de 750 mil moradores das nove regiões administrativas atendidas pelo reservatório: Águas Claras, Arniqueira, Gama, Park Way, Recanto da Emas, Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria e Taguatinga.



Endereços que serão afetados durante a instalação dos equipamentos:

Taguatinga Sul



Setor de Garagens e Concessionárias e Veículos, CSD, CSE, CSF, CSG, QSD, QSE e QSF; QS 01, 02, 03, 05 a 10; Parque Saburo Onoyama, Coca-Cola, Brasal, Universidade Católica de Brasília – UCB, Clube de Beneficência Portuguesa, Setor de Oficinas Sul, Setor de Postos e Motéis de Taguatinga Sul, Café do Sítio, Delegacia de Polícia de Taguatinga Sul, Faculdade Estácio, Hospital Santa Marta e Hospital Ana Nery;

Arniqueira

Todo Setor Habitacional Arniqueira, Setor Habitacional Vereda da Cruz e Setor Habitacional Vereda Grande; ADEAR - Área de Desenvolvimento Econômico de Arniqueira CJ 01 a CJ 31; AREAL - QS 06, QS 07, QS 08, QS10, QS 11; ADENB - Área de Desenvolvimento Econômico do Núcleo Bandeirante CJ 01 e CJ 02; e Restaurante Comunitário e Albergue.

Águas Claras

Águas Claras Norte: Quadras: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 301, Av. Parque Norte, Av. Flamboyant, Av. Castanheiras, Rua de 03 a 25, Rua Figueiras, Rua Carnaúbas, Rua Tamboril, Rua Manacá, Rua Ipê Amarelo, Rua Pitangueiras, Rua Alecrim e Rua Buriti; Águas Claras Sul: Quadras 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208, Av. Araucárias, Avenida Pau Brasil, Av. Boulevard, Ruas de 03 a 31, Rua Tamboril, Rua Manacá, Rua Ipê Amarelo, Rua Pitangueiras, Rua Alecrim e Rua Buriti; Estações do Metrô, Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do DF, Batalhão da Polícia Militar do DF e Hospital Brasília (Unidade Águas Claras).

Riacho Fundo I

Toda a localidade. AC 01 a AC 04; QN 01 a QN 09; QS 02 a QS 16; CLN 01 a CLN 07, CLS 02 a CLS 08, SPLM CJ 01 ao CJ 18, Colônia Agrícola Riacho Fundo I, Kanegae e Colônia Agrícola Sucupira; UPA, Instituto de Saúde Mental, Terminal Rodoviário, Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do DF, Batalhão da Polícia Militar do DF, Batalhão de Cavalaria de Polícia Montada da PMDF, Centro de Saúde e Granja Modelo RFI.

