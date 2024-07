Quem pagar IPTU ou IPVA à vista terá 10% de desconto

A governadora em exercício, Celina Leão (PP), assinou o decreto que regulamenta o desconto de 10% para pagamentos à vista do Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Durante o evento, na manhã desta quarta (10/7), no Palácio do Buriti, Celina também anunciou que, agora, ao comprar um veículo, o proprietário será responsável pelo pagamento do IPVA. Segundo a governadora em exercício, a mudança acontece para facilitar o processo de compra e venda, uma vez que, anteriormente, os antigos donos precisavam arcar com o pagamento do imposto. Em caso de pagamento à vista, o desconto de 10% também será concedido na transição. "É uma forma da gente incentivar aquelas pessoas que querem pagar à vista para ter um benefício", declarou Celina.

José Rodrigues Neto, presidente da Agenciauto, comemorou a assinatura. "Em 2023, quando a gente comprava ou vendia um veículo, o IPVA não ia junto com o novo proprietário, então, eu procurei a nossa governadora que, rapidamente, como sempre, se solidarizou com a situação e me encaminhou para a Secretaria de Fazenda, onde começamos a fazer um anteprojeto para mudar essa questão e logo conseguimos aprovar o decreto para que, quando o veículo fosse transferido, o IPVA acompanhasse o novo proprietário."

"Isso vai fomentar ainda mais os negócios aqui no Distrito Federal e, naturalmente, vai gerar muito mais emprego e renda para a nossa capital", completou Neto.