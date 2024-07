Empresas reconhecidas como parceiras da juventude ganham troféu

A governadora em exercício, Celina Leão (PP), entregou, durante agenda na manhã desta quarta-feira (10/7), troféus às empresas contempladas com o Selo Empresa Parceira da Juventude, concedido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio Secretaria da Família e Juventude (SFJ).

Criado no ano passado, o reconhecimento é entregue às entidades que contratam jovens entre 15 e 29 anos, dando-lhes a oportunidade da primeira experiência profissional. Atualmente, o DF conta com mais de 80 estabelecimentos comerciais contemplados com o selo.

Durante a cerimônia de entrega dos troféus, a governadora em exercício ressaltou que empresas que aderem os selos incentivam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. "Nossos jovens precisam de uma oportunidade e quando a empresa é incentivada a dar essa oportunidade nós criamos uma nova condição para que os jovens se estabeleçam na sociedade. Muitos deles conseguem pagar a universidade com o salário do primeiro emprego, então é uma política superimportante para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo", disse.

"Tem muita gente que acha que esse selo não traz nenhum benefício para a empresa, mas, hoje, existe uma consciência do consumidor. Ele quer comprar de empresas sustentáveis, de empresa, que têm responsabilidade social, que respeitam as nossas mulheres e que cuidam dos nossos jovens", completou Celina, parabenizando os empresários presentes na cerimônia.

O deputado federal Júlio César, presente no evento, declarou que os jovens precisam ser valorizados, para que se tornem grandes pessoas na sociedade. "Eu sou testemunha viva disso, porque quando eu comecei trabalhar, aos 14 anos, tive condição de pagar minha faculdade, porque meus pais viviam numa situação difícil e a renda que eu recebia subsidiou meus estudos, aliviando as contas dentro de casa, então isso acaba fomentando a economia."

Aos empresários presentes, o secretário da família e juventude do DF, Rodrigo Delmasso, declarou que o selo contribui para o crescimentos dos jovens contratados de diversas formas, para além da inserção no mercado de trabalho. "Existem jovens, que vocês contrataram, que utilizam o salário para pagar o aluguel de casa, para levar comida para dentro de casa e ajudar o pai e a mãe a pagar um plano de saúde baratinho, para que dê condições para a família."

Delmasso salientou que o DF enfrenta, atualmente, um momento de desemprego por parte dos jovens e que o selo é uma oportunidade de modificar o cenário. "A partir do momento que nós temos empresas privadas que priorizam essa contratação (de jovens), o governo precisa reconhecer essas empreendimentos e entregar o selo, para que possa incentivar outras empresas a fazerem a mesma coisa", destacou o secretário.

Luciana Braga, da empresas Mundial Residence subiu ao palco para receber o troféu de Celina. Ao Correio, comentou que a Mundial aderiu ao programa logo que foi lançado e se orgulham de ser um empreendimento parceiro da juventude. "A gente sabe das dificuldades dos jovens para aderir a experiência e proporcionar essa primeira oportunidade é muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade." Atualmente, a Mundial Residence conta com cinco jovens no quadro de funcionários e, segundo Luciana, a empresa está aberta para aderir novos programas, pois acredita que além de ser um diferencial para a empresa, contribui para a formação da sociedade.

Bruno Marra, do Grupo PHD, explicou que o empreendimento está sediado na Samambaia há 30 anos e percebeu a necessidade de fomentar o trabalho de jovens. "A gente tem, hoje, na casa de, mais ou menos, 30 pessoas com esse perfil, entraram de jovem aprendiz e foram depois contratados pela empresa. A gente percebeu que isso também é parte da formação do caráter deles. Desde o primeiro momento, o Delmasso nos procurou, antes mesmo de lançar o programa, perguntou se a ideia era interessante e a gente concordou e acatou o selo", disse.

Luciana e Bruno aderiram ao selo logo que o programa foi lançado e veem a iniciativa com bons olhos (foto: Letícia Guedes)

Os estabelecimentos comerciais interessados em obter o selo Parceiro da Juventude podem fazer a solicitação pelo e-mail gabsefj@sefj.df.gov.br. É necessário enviar formulário de solicitação, CNPJ, CPF do responsável legal da empresa e resumo das ações empreendidas pela empresa que favoreçam jovens entre 15 a 29 anos no DF, dentro das metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).