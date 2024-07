Carro cai em buraco e motorista não é encontrado; veja vídeo

Quando os bombeiros chegaram para o resgate, o motorista já não se encontrava no local do acidente - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Na noite de quarta-feira (10/7), um carro Renault Duster, de cor verde, caiu em um buraco de obra na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga. O incidente ocorreu na altura da QND 50 e demandou o emprego de três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a equipe, ao chegar ao local para realizar o atendimento, constatou-se que não havia ninguém dentro do veículo, nem mesmo o condutor. Concluiu-se, então, que não houve feridos. O carro estava coberto de terra e com as rodas para cima. O Corpo de Bombeiros informou que ainda não se sabe a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF). Veja o vídeo:

Problemas

Em março, o Correio conversou com moradores e comerciantes da região e constatou que a reforma na Hélio Prates tem trazido uma série de dores de cabeça, entre elas, a poeira, as ruas esburacadas e a dificuldade de mobilidade, considerando que motoristas de aplicativo, por exemplo, costumam recusar corridas na área.

À época, a Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF) reconheceu que obras de infraestrutura em áreas urbanizadas causam transtornos temporários. Porém, o órgão justificou tratar-se de uma empreitada que trará benefícios permanentes, além de garantir que solicita constantemente à empresa encarregada da intervenção mais rapidez para a conclusão do trabalho.

A reforma na avenida Hélio Prates conta com três fases, sendo que a primeira foi concluída em abril de 2023 com a modernização da infraestrutura urbana — nova rede de drenagem, pavimentação asfáltica e iluminação pública — e segurança para usuários da via — calçadas, reorganizadas de estacionamentos e ciclovias.

A segunda fase consiste na ligação das vias entre Ceilândia e Taguatinga, implantando o corredor exclusivo com asfalto pavimentado para o BRT. Haverá também a organização dos estacionamentos, a reestruturação e ampliação de mais calçadas, ampliação das demais ciclovias. Está prevista a revitalização do Parque do Cortado, onde haverá uma lagoa de detenção para reduzir riscos com inundações na região Essa etapa inclui um novo sistema de drenagem. Espera-se que essa etapa seja finalizada até o fim do ano.