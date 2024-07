Polícia apreende carro de luxo com influencer que divulgava jogo do Tigrinho

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (11/7), um mandado de busca e apreensão contra um influencer do DF, de 22 anos. O jovem é investigado por divulgar uma plataforma de jogos, mais conhecido como o jogo do “Tigrinho”, nas redes sociais.

Com mais de 45 mil seguidores, o influenciador digital, que não teve o nome revelado, fazia promessas de retornos financeiros, mas tudo não passava de uma farsa, segundo a Polícia Civil.

Segundo o delegado Ismael Batista, da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), o jovem divulgava imagens de vários seguidores de suas redes sociais que, supostamente, teriam auferido ganhos substanciosos, fazendo parecer que era seguro o uso da plataforma e que os saques dos valores auferidos seriam certos.

Na sequência, o influenciador disponibilizava um link para que os seguidores pudessem fazer suas apostas com a esperança de obter lucros. “Acontece que no link disponibilizado existe uma plataforma manipulada para que os criadores desta sempre saíam no lucro. Dos valores apostados através do link disponibilizado, um percentual, ainda a ser investigado, era repassado ao influenciador, configurando obtenção de vantagem financeira indevida, às custas de seus seguidores.”

Nas redes sociais, o influencer esbanjava uma vida de luxo, exibia carros de alto padrão, relógios de marca, roupas caras, celulares de última geração e viagens para lugares paradisíacos, o que, segundo as investigações, não condizia com a qualificação profissional (estudante).

Nesta operação, foram apreendidos aparelhos celulares e um veículo de luxo de propriedade do jovem, adquirido com recursos ilícitos.