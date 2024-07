Colônia Agrícola 26 de Setembro terá reforço nas linhas de ônibus

A Colônia Agrícola 26 de Setembro receberá reforço em seu sistema de transporte coletivo. Novos horários serão adicionados em quatro linhas de ônibus que passam pelo local, possibilitando mais opções aos moradores da região. As medidas foram tomadas pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) e são válidas a partir desta segunda-feira (15).

A linha 965.1, que hoje possui nove viagens em dias úteis, passa a ter 20 horários, além de 12 aos sábados e seis aos domingos. Ela agora terá origem na Rodoviária da Cidade Estrutural, fazendo o trajeto circular até o centro de Taguatinga e passando pela 26 de Setembro, via Cana do Reino, tanto no percurso de ida quanto no de volta.

A nova operação permite o deslocamento dos usuários para o centro de Taguatinga e para a Cidade Estrutural, de onde poderão acessar toda a rede de transporte coletivo e fazer a integração. O ilinerário da 0.965 irá somente até o centro da Ceilândia e os ônibus partirão da Rodoviária da Cidade Estrutural.

Como essa nova operação, as linhas 965.2 e 965.3, cujos trajetos vão da Cidade Estrutural até a 26 de Setembro, vão ser desativadas, mas os passageiros não serão prejudicados, já que os horários e os trajetos passam ser feitos pelas 965.1 e 0.965.

Serviço

Alteração de itinerário e horários

– 965.1: Cidade Estrutural/Colônia Agrícola 26 de Setembro (Via Cana do Reino)/Taguatinga Centro

Dia Útil

Rodoviária da Cidade Estrutural: 5h20, 6h06, 6h52, 7h38, 8h24, 9h10, 9h56, 10h42, 11h28, 12h14, 13h, 13h46, 14h32, 15h18, 16h04, 16h50, 17h36, 18h22, 19h08 e 21h30

Sábados

Rodoviária da Cidade Estrutural: 5h30, 6h40, 7h50, 9h, 10h10, 11h20, 12h30, 13h40, 14h50, 16h, 17h10 e 18h20

Domingos

Rodoviária da Cidade Estrutural: 6h, 8h20, 10h40, 13h, 15h20, 18h

– 0.965: Cidade Estrutural/Colônia Agrícola 26 de Setembro/Ceilândia Centro

Dia Útil

Rodoviária da Cidade Estrutural: 6h25 e 17h30.

Linhas desativadas

965.2 – Cidade Estrutural/Colônia Agrícola 26 de Setembro

965.3 – Cidade Estrutural/Colônia Agrícola 26 de Setembro

*Com informações da Agência Brasília e da Semob