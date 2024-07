Mais de 200 mil pessoas ficam sem água por obra em Taguatinga

Instalação de uma das duas válvulas. Foi concluído ainda no período da manhã - (crédito: Marco Peixoto / Caesb)

Desde a manhã desta quinta-feira (11/7), uma reforma no Reservatório de Taguatinga Sul tem deixado mais de 200 mil pessoas sem água nas regiões de Taguatinga Sul, Arniqueira, Águas Claras e Riacho Fundo I. A obra consiste na instalação de duas válvulas no sistema de distribuição da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

A ação — que busca dar maior segurança à rede de abastecimento e teve um custo de cerca de R$ 2 milhões — tem previsão de ser encerrada na madrugada desta sexta-feira (12/7), o que permitirá a normalização do serviço aos usuários ao longo do dia, de acordo com a Caesb.

O presidente da companhia, Luís Antônio Reis, explicou que a modernização do reservatório é necessária para acompanhar a expansão urbana e o crescimento da população do DF.

Os 550 mil moradores das outras cinco cidades abastecidas pelo reservatório (Gama, Park Way, Recanto das Emas, Samambaia e Santa Maria) não foram afetados pela obra.

*Com informações da Agência Brasília