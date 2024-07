GDF anuncia que assumirá controle da obra na avenida Hélio Prates

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, nesta quinta-feira (11/7), que rompeu o contrato com a empresa que estava administrando as obras na avenida Hélio Prates e, também, que irá assumir o controle do projeto. A informação foi dada pela governadora em exercício Celina Leão. A decisão, divulgada após ela ir ao local com o secretário de Obras e Infraestrutura (SODF), Valter Casimiro, se deu devido a atrasos no processo, de acordo com o Palácio do Buriti. A área onde onde o trabalho se realiza abrange um trecho de aproximadamente 1 km, que vai da QND 50/QNG 25, em Ceilândia, até o Pistão Norte.

Os serviços feitos na avenida incluem pavimentação e construção de calçadas. Para concluí-los, o GDF contará com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

O secretário da SODF afirmou que o DER-DF fornecerá os materiais para a pavimentação, enquanto a Novacap disponibilizará o maquinário e a mão de obra, que se concentrarão no calçamento. Ele enfatizou que o governo do DF tem consciência da demora da obra, fator determinante para a exclusão da companhia que estava a cargo do projeto.

Para a finalização do restante do serviço de drenagem até o Pistão Norte, e que não seguirá as diretrizes adotadas na Hélio Prates, será feito um novo fornecedor.

Acidente

Na noite desta quarta-feira (10/7), ocorreu um acidente em um trecho da avenida em obras e que estava interditado. Na altura da QND 50, um motorista, aparentemente, passou pela sinalização que alertava para o trabalho em execução e caiu em uma cratera, aberta no pavimento, para a instalação da rede de drenagem pluvial.

Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) que prestou socorro ao condutor, ao chegar ao local, não havia ninguém no automóvel, que se encontrava capotado.

A buraco foi fechado nesta quinta-feira (11/7) e o GDF deverá seguir com o trabalho na Hélio Prates nesta sexta-feira (12/7).

*Com informações da Agência Brasília